"Sormadan içeri aldılar, sormadan da bıraktılar... Ne oldu bilmiyorum"

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ahmet Altan hakkındaki hükmü bozdu. Tahliye edilen Ahmet Altan Silivri Cezaevi idaresi tarafından Coronavirus salgını gerekçesiyle taksiyle evine gönderildi.







Eve gelen Ahmet Altan’ı, kardeşi, çocukları ve bazı arkadaşları karşıladı.





Taksiden indikten sonra “Sarılamıyoruz birbirimize değil mi” diyen Altan’a, kardeşi Zeynep Altan sarıldı. Ahmet Altan daha sonra bagajdaki eşyalarını alarak taksi ücretini ödedi.





‘BANA SORMADAN ALDILAR, BANA SORMADAN BIRAKTILAR’





Burada açıklama yapan Ahmet Altan, “Ben duygularımın ne olduğunu bilmiyorum doğrusunu istersen. Çünkü çıktım ama çok acele çıktık. Tam niye çıktığımı bilmiyorum. Yani hangi karardan çıktım, nasıl oldu. Bana sormadan beni içeri aldılar, bana sormadan beni dışarı bıraktılar, onun için tam bilmiyorum” şeklinde konuştu. Ahmet Altan daha sonra kardeşi ve çocukları ile yaşadığı apartmana giriş yaptı.