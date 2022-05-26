Soros: Ukrayna'nın işgali 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir

"Avrupa'nın Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı gereğinden fazla"





Çin Devlet Başkanı Şi'ye eleştiri





"Tek şansımız Putin'in bir an önce yenilgiye uğratılması"





Euronews'ingöre, Komplo teorilerinde ismi sıklıkla geçen George Soros, Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun akşam yemeği buluşmalarında dünyanın güncel durumunu değerlendirdi.Konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i hedef alan Soros otokratik rejimlerin yükselişte, açık toplumların ise kuşatma altında olduğunu ve küresel ekonominin çöküşe doğru ilerlediğini savundu."Ukrayna'yı işgali Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir ve medeniyetimiz bundan sağ çıkamayabilir" diyen Soros, Ukrayna'nın işgalinin birden bire olmadığını, dünyanın açık ve kapalı toplumlardan oluşan birbirine zıt iki yönetim sistemleri arasında giderek daha fazla mücadeleye girmekte olduğunu belirtti.Soros, "Ayrıntıları çözmesi uzun zaman alacak ama Avrupa doğru yönde ilerliyor. Ukrayna'nın işgaline tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir hızla, birlik içinde ve kuvvetle yanıt verdi" dedi ve ekledi: "Ama eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in izlediği merkantilist politikalar sebebiyle Avrupa'nın Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı gereğinden fazla. Rusya ile doğal gaz tedariki için özel anlaşma yaptı ve Çin'i Almanya'nın en büyük ihracat pazarı haline getirdi. Bu Almanya'yı Avrupa'nın en iyi performans gösteren ekonomisi yaptı ama bunun bir nedeni var. Alman ekonomisinin yeniden yönlendirilmesi gerekiyor ve bu uzun zaman alacak"Putin'in Ukrayna'nın işgali için Pekin Kış Olmpiyatları sırasında Şi Cinping'in onayını aldığını ifade eden Soros Çinli lidere de yüklendi."Şi bir sırrın suçluluğunu taşıyor. Çin halkına Vuhan'da ortaya çıkan koronavirüsn orijinal varyantına karşı tasarlanan Covid-19 aşısının yeni varyantlara karşı yeterince koruma sağlamadığını hiçbir zaman söylemedi" dedi. Şi'nin kariyerinin bu hassas noktasında "temize çıkamayacağını" ileri süren Soros "İkinci dönemi 2022 sobaharında bitiyor ve yeniden üçüncü bir dönem için seçilmek, sonunda da hayat boyu yönetmek istiyor" diye konuştu.Şi'nin Covid-19'la mücadele için ekonomiyi serbest düşüşe yönelttiğini ve hata yaptığını kabul etmesinin mümkün olmadığını belirten Soros, "Emlak krizinin zararları öyle büyük olacak ki küresel ekonomiyi etkileyecek. Tedarik zincirindeki kesintilerle de küresel enflasyon küresel çöküşe doğru dönüşme eğiliminde" ifadelerini kullandı.Soros genel beklentinin tersine Şi'nin hatalarından dolayı üçüncü dönem seçilemeyeceği tahmininde bulunarak "Savaş sürerken, iklim değişikliğiyle mücadele ikinci plana itildi. Uzmanlar ise bize zaten geç kaldığımızı ve iklim değişikliğinin geri dönülemez noktanın eşiğinde olduğunu söylüyor. Bu medeniyetimizin sonu olur" dedi ve "Bu nedenle bütün kaynaklarımızı derhal savaşı en erken sürede bitirmek için seferber etmeliyiz. Uzun lafın kısası, en iyi, belki de medeniyetimizi korumak için tek şansımız Putin'in bir an önce yenilgiye uğratılması" ifadelerini kullandı.ABD'li milyarder daha önce de Covid-19 pandemisinin AB'nin sonunu getirebileceği öngörüsünde bulunmuştu.