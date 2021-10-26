Samanyolu Haber /Gündem / 'Sorosçuluk' bir suçsa, en önce Erdoğan'ın yakın çevresindeki bazıları yargılanmalı /26 Ekim 2021 09:43

'Sorosçuluk' bir suçsa, en önce Erdoğan'ın yakın çevresindeki bazıları yargılanmalı

İbrahim Kiras, Osman Kavala'nın "seni başkan yaptırmayacağız" kampanyasının fikir babası olduğunun düşünüldüğünü dile getirdi

SHABER3.COM

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yapan, aralarında ABD ve Almanya'nın da olduğu 10 ülkenin büyükelçisinin "istenmeyen adam" ilan etme girişimini değerlendirdiği yazısında, "Türkiye’de on binlerce kişi “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla mahkeme kapılarında beklerken, Trump’ın hepimizi -veya ülkesinin itibarını, milletinin haysiyetini dert edinen herkesi- utandıran ve öfkelendiren galiz hakaretlerine cevap bile verilmedi. Daha sonra Biden Türk milletini soykırımcı ilan ettiğinde de bugün büyükelçilere söylenen sözlerin benzerine maruz kalmadı. Belki de Ankara’daki batılı diplomatları böyle bir çıkışa teşvik eden de bütün bu örneklerdi…

Öyleyse “milli hassasiyetler”den başka bir motivasyon vardı belki de bu girişimin gerisinde. Muhalefet bilhassa ekonomideki kötü yönetim pratiklerinin sonucunda ortaya çıkan vatandaş memnuniyetsizliğine işaret etti. Zaten uzunca süredir devamlı yükseliş halinde olan döviz kurunda bu olay üzerine yaşanan yeni patlamanın meseleyi başka bir kulvara taşımasının da öngörüldüğü, böylelikle “Kur saldırısı” retoriğinin yeniden meydana sürülmesinin hesaplandığı iddia edildi." ifadelerini kullandı.

4 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın birtakım söylentilere göre, HDP'nin "Seni başkan yaptırmayacağız" kampanyasının fikir babası olduğunun düşünülmesinden ötürü cezaevinden çıkartılamadığına işaret eden Kiras, "Kavala’ya ilzam edilen “Sorosçuluk” suçlaması da işlenen hukuksuzluğu haklı çıkarmaz. Kaldı ki “Sorosçuluk” bir suçsa en önce Erdoğan’ın yakın çevresindeki bazı AK Partililerin bu suçtan dolayı yargılanmaları gerekirdi.

Demek ki hiçbir durumda hukuku adaletten ayırmamak lazım. Yargı kurumlarını siyasi hesapların ve hesaplaşmaların üzerinde tutmak lazım. Vatandaşın milli duygularının siyaset malzemesi yapılmasından vaz geçilmesi lazım. Bu yöntem bir tür bumerangdır, dönüp ilk hamleyi yapanı da vurabilir. Hukukun her zaman herkes için gerekli olduğunu unutmamak zorundayız." diye yazdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Sorosçuluk' bir suçsa, en önce Erdoğan'ın yakın çevresindeki... Sonraki Haber >>

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

İşte yanardağın patlama anı

İşte yanardağın patlama anı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:15:56