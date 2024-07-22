Soroslardan Harris’e destek, Elon Musk’tan ‘kukla’ göndermesi

Biden'ın başkanlık yarışından çekilme kararından birkaç saat sonra da, Hillary Clinton'dan Gavin Newsom'a ve George Soros'a kadar Demokrat isimlerin birçoğu, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekledi.





Musk'a göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci dönem için aday olmama kararı, Demokratların “sadece daha iyi çalışacak bir kukla istemesi” ve mevcut siyasi mekanizmanın sağlam kalmasıyla açıklanıyor.





BirGün'de yer alan habere göre ‘Renkli devrimlerin finansörü’ olarak nitelendirilen ABD’li milyarder George Soros'un oğlu Alex Soros, Başkan Joe Biden'ın 2024 yarışından çekilmesinin ardından, başkan adayı olarak ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.Alex Soros, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamala Harris'in etrafında birleşip Donald Trump'ı yenmemizin zamanı geldi" dedi ve onu "sahip olduğumuz en iyi ve en nitelikli aday" olarak niteledi. Soros, "Yaşasın Amerikan Rüyası" diye ekledi.ABD Başkan adayı Donald Trump'a açıkça desteğini dile getiren milyarder Elon Musk ise, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ABD'li finansçı George Soros'un oğlu Alexander Soros'un “kuklası” olarak nitelendirdi.X platformunda Soros'un Harris ile çekilmiş bir fotoğrafına ve Soros'un ABD başkan yardımcısını desteklediğine dair bir habere yorum yapan Musk, “Alexander Soros'a bir sonraki kuklanın kim olacağı konusunda herkesi merakta bırakmadığı için teşekkür etmek istiyorum” dedi.Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Butler şehrinde miting esnasında silahlı saldırıya uğrayan Trump'a, Musk'tan destek gelmişti.Musk, Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızla iyileşmesini umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.