Samanyolu Haber /Gündem / Soru sordu, kovuldu, şimdi derdini bir de savcıya anlatacak! /22 Mayıs 2021 12:37

Soru sordu, kovuldu, şimdi derdini bir de savcıya anlatacak!

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yönelttiği Süleyman Soylu sorusunun ardından işten çıkarılan muhabir Musab Turan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti

Muhabir Musab Turan hakkında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yönelttiği Süleyman Soylu sorusunun ardından yeni bir gelişme yaşandı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Turan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Karagöz, "Kurumumuz içinde bu konunun üzerine gidilecektir. Konuyla ilgili her türlü idari tedbir alınmıştır. Öte yandan kurumumuz, bu eylemin faili hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Konu hukuka intikal ettirilmiştir" ifadelerini kullandı.
Muhabir Musab Turan hakkında suç duyurusu yapıldı

Karagöz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir eski çalışanımızın yapmış olduğu eylem gazetecilikle ve ajansımızın yayın ilkeleri ile kesinlikle örtüşmemektedir. Bu eylemin motivasyonu çok yönlü olarak incelenecektir. Konu planlı, hesaplı, sonuçları önceden öngörülmüş, stratejik hedefleri olan bir eylem olarak tarafımızca değerlendirilmektedir.

'Ajansımız sadece habercilik yapmaktadır'

Kurumumuz içinde bu konunun üzerine gidilecektir. Konuyla ilgili her türlü idari tedbir alınmıştır. Öte yandan kurumumuz, bu eylemin faili hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Konu hukuka intikal ettirilmiştir. Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soru sordu, kovuldu, şimdi derdini bir de savcıya anlatacak! Sonraki Haber >>

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti

AA muhabiri bakana sordu: 'Soylu'nun itibarı AKP'nin itibarından daha mı önemli?'

AA muhabiri bakana sordu: 'Soylu'nun itibarı AKP'nin itibarından daha mı önemli?'

Umut yolculuğunda Fas'tan İspanya'ya pet şişeyle yüzdü

Umut yolculuğunda Fas'tan İspanya'ya pet şişeyle yüzdü

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Ben nargile içmem iftira atma

Ben nargile içmem iftira atma

Pakistan'da kum fırtınası

Pakistan'da kum fırtınası

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Otoyolda araba nasıl yakalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:47:14