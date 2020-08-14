"Sorumlusu validir" dedi, kendine ateşe verdi

Bursa Uludağ’ın Çobankaya mevkiinde büfe işleten ve "Bakacak çaycısı" olarak bilinen Fikret Güven, büfe ruhsatının Büyükşehir Belediyesi’nin iptal etmesine tepki göstererek Valilik önünde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi.







Güven büfesini mühürlemeye gelen Büyükşehir zabıta ekiplerinin uygulamasına sosyal medya hesabında canlı yayın yaparak tepki gösterdi.





"SUYUM, ELEKTRİĞİM YOK"





Valilik önünde kendisini yakacağını duyuran Güven, "Burada yaşananların sorumlusu Validir, Alinur Aktaş’tır. Kendimi benzin döküp yakacağım. Bu işi bana yaptıracaklar. Çalmadık kapı bırakmadım, suyum, elektriğim yok. 30 bin lira kira almasını biliyorlar.” ifadelerini kullandı.





Tarihi binanın önüne otomobiliyle gelen Güven, yanında getirdiği benzini üzerine döküp kendisini ateşe verdi.





Arabanın camlarını kıran polis, yangın söndürücüyle Güven’e müdahalede bulundu.





Vücudundan yanıklar oluşan Güven’in, polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldüğü iddia edildi.