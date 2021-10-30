"Sorus’un ucu Beştepe’ye gider"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar TV’nin Gündem Özel programına konuk olarak Elif Çakır ve Taha Akyol’un sorularını cevapladı. 10 büyükelçinin Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında büyükelçilerin hadsizlik yaptığını belirten Davutoğlu, “Bu bizim dönemde olmazdı. Yönetimimiz altında Rahip Brunson ve Deniz Yücel davasında yargı süreci devam ederken onları hain ilan edip Trump’un bir telefonuyla salıvermezdik.” dedi.







10 BÜYÜKELÇİ KRİZİNİN TEMELİNİ BU İKTİDAR HAZIRLADI





10 büyükelçi krizinin nedenini Rahip Brunson ve Deniz Yücel üzerinden değerlendiren Ahmet Davutoğlu, yaşanılan krizin bunların sonucu olduğunu ileri sürdü. Davutoğlu, “10 büyükelçi rezaleti, Brunson rezaleti ve Deniz Yücel rezaleti yüzünden yaşanmıştır. Onlar yaşanmasaydı bu yaşanmazdı. Bu krizin birinci sebebi 10 büyükelçi ise o sorumluluğun zeminini hazırlayan da bu iktidardır.” diye konuştu.





“SOROS’UN UCU BEŞTEPE’YE KADAR GİDER”





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tutuklu Osman Kavala’nın ‘Sorosçu’ olarak gösterilmesi hakkında, “Soros, araştırılsın ucu Beştepe’ye kadar gider” diyerek, “Soros ile ilişki suç ise Beştepe’de Soros’la ilişkisi olan kaç danışman var? Soruşturmayı genişletsinler. Soros, Pelikan çetesinin unsurlarına kadar gider.” dedi.