Soruşturma söylentileri sonrası sürpriz görüşme!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i Meclis’te ziyaret etti. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugünkü TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasından sonra teşekkür etmek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiği öğrenildi.

CHP lideri Özel, bugünkü grup toplantısında, hakkında soruşturma izni istenen ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında konuşmuştu. Özel, şunları söylemişti:

    “Dün Ankara’nın başkent oluşunun 102’nci yılını kutladık. Atatürk’ün kararlılığı, kuruluşu, kurtuluşu örgütlediği Ankara 6,5 yıldır Mansur Başkan’a emanet. Bundan rahatsızlar. Nasıl İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, yıllar sonra hiç seçim kaybetmeyen Erdoğan’a biri Beylikdüzü’nde, üçü İstanbul Büyükşehir‘de seçim kaybettirdiyse; Mansur Yavaş da burada, hem de artık Ankara’yı parsel parsel sattıklarını kendi Başbakan Yardımcıları, Meclis Başkanları, AKP’nin kurucu kadroları kabul etmişken; Ankara’yı onlardan alan, temiz yöneten, ‘Az laf, çok iş’ diyen, yavaş yavaş ama büyük bir azimle Ankara’yı içinde bulunduğu rezaletten kurtaran birisine, şimdi tek bir kuruşa el uzatmadığını bildikleri halde bayram kutlamaları ve konserlerden yolsuzluk çıkarmaya çalıştılar. Mansur Başkan iç denetim yaptırmıştı, sorumluluğunu yerine getirmişti. Oradan bir şey çıkmadı. Sayıştay geldi, denetledi. Tertemiz. Mülkiye müfettişleri aylarca araştırdı, hiçbir şey yok.
    
Çıkan iddianamede Mansur Başkan’ın adı yok, ne sanık, ne tanık. Ama başsavcılık bakanlıktan soruşturma izni istiyor. Neden? Devlet memurluğu kanunu. Acaba etkili soruşturma yürüttü mü diye soracak. Ama bunun üzerinde tepinen bir anlayış, bir algı yönetimi yaratmaya çalışıyorlar. Yolsuzlukları öyle tuğla gibi, briket gibi kitap olmuş Melih Gökçek, iki tane briket gibi kitap var. 97 yolsuzluk dosyası savcılığın önünde duruyor. Ankara’yı parsel parsel satana soruşturma yok. ‘Metal yorgunluğu var sende’ dediler. Ne demek metal yorgunluğu? ‘Sen görevi bırak, yerine başkası gelecek.’ Direndi biraz. Sırıttı biraz kaypak kaypak. Tehdit ettiler. ‘Gereğini yapmazsan biz yaparız.’ Buradan vicdan sahibi bütün siyasetçilere soruyorum ve milletimizi şahit tutuyorum.”
