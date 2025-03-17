Soruşturmada sıcak gelişme: Flash TV'nin sahibi de aralarında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alınmıştı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.





29 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Kork'un da aralarında olduğu 29 şüpheli sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.





EKAN KORK DA ARALARINDA

Aralarında "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun ve Flash Haber TV'nin sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un da bulunduğu 29 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki diğer 14 şüpheli ise serbest bırakıldı.



