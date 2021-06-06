Soruşturmayı Sezgin Baran Korkmaz’a Süleyman Soylu haber vermiş...

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ı hakkındaki soruşturmayla ilgili uyarması sonrasında yurtdışına çıktığını iddia etti.





Peker, Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına kaçmasını şöyle anlattı: “5 Aralık Resul Hor Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Genel Müdür yardımcısı Sezgin Baran Korkmaz’a telefon açıyor. Basından hatırlarsınız Ermeni bir adam vardı, şimdi cezaevinde. Bu adamı arıyor. İçişleri Bakanlığı’na çağıyor. Saati de aklınızda akşam veya saat 10.30 giriş 12:30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz’ın bir iş adamından 45 milyon dolar alacağı var. Süleyman buna diyor ki, ‘senin hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var, sen yurtdışına çık. Bu adamın parasını da yukarının haberi için Tayyip abiyi işaret ediyor. Yukarısının haberi var, bu parayı da sil. Sorun çıkacak’ diyor. Şimdi bunların kayıtları da herşey çıkacak.





Sezgin Baran Korkmaz 6 Aralık tarihinde yurtdışına gidiyor. İçişleri Bakanı Organize Suçlar Daire Başkanı telefonuyla arayıp ‘hakkında altı aydır Türk polisi tarafından da dosya açıklanan bir adamla içişleri bakanlığına çağırıp görüşüyor. Yüce divan. Yurtdışına çıkmasanı söylüyor ve çıkıyor. İş nerede bozuluyor? Sezgin Baran Korkmaz bu 45 milyon doları kabul etti ya… Adam tırstı, karşısında devlet var. Otelini de istediler. Mubarız’e yaptılar ya oteli, yalıyı….





‘5 ARALIK AKŞAMI GÖRÜŞME OLDU, 6 ARALIK’TA YURTDIŞINA ÇIKTI’





Siz muhalifleri baskı kuracaksınız. 5 Aralık tarihinde Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı’na geldi mi, 6 Aralık’ta yurtdışına çıkmış mı? Gece görüşüyor bir gün sonra adam kaçıyor. İş nasıl bozuluyor. Onu anlatacağım. Sezgin Baran Kortmaz bakıyor her şey elinde gidecek. Otelini istiyorlar ya. 45 ile başladı şimdi oteli istiyorlar. Bu dönmüyor Türkiye’ye. 28 Aralık’ta operasyon yapıyorlar. 29 Aralık ne biliyor musunuz? O gün 45 milyon doların ödenme günü. O gün haciz olacak. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Benim evime gidip benim karımla korkutmak istediler ya aynısını ona yapıyorlar.





Ben bu olayı toparlayayım diye aranya da bu Veysi (Veysi Ateş). Aranan adamın oteline gidip kalıyorsunuz, yüzbinlerce lira hesap ödemiyorsunuz. Mehmet Ağar’dan öğrenmişler bu taktiği adamı gasp ediyorsunuz. Siz bu adamın arkadaşı değil misiniz? O otele gitmiyor musunuz. Yediğiniz ekmeği kirletiyorsunuz. Siz adam değilsiniz.





YÜCE DİVANLIK SUÇ İŞLENDİ





Kardeşlerim gazetecilere baskı yapın, direk Yüce Divan hiçbir şansı yok. İçişleri Bakanlığı’nda görüşme kayıtları, adam kaçıyor. Ne dediğini kanıtlayamasak bile sen hakkında dosya bulunan, operasyon yapılacak olan, operasyonu da yapacak olan da telefon edip çağırıyor, kesmeye. İstanbul Başsavcısı buna izin vermiyor. Cumhurbaşkanına gidiyor. Bu işte bir karışıklık var, sizin haberiniz varmış diye. O para olayı bilmiyor. Oda diyor ‘benim haberim’ yok. ‘Oda diyor ki kanun ne gerektiriyorsa onu yap’ diyor. Sırf içişleri bakanı ile orada görüşmesi bile Yüce Divanlık. Ertesi günü kaçması bile Yüce Divanlık.





Sezgin Baran Korkmaz adayı terk ederse, kayıt yok ama başka bir çok şey var. Dik duracağız. Senin oradakinin bütün listeside bende. Başka hangi hakim, savcı kaldı listesi de bende. Tek tek anlatacağım bunların hepsini.





Ajan ha. Ben devletin aleyhine ne söyledim. Bir tane sivil kuruluş. Orada bizim askerimiz şehit oluyor. Niye oradan Türkiye’ye hiç bir para gelmiyor oradan. Niye? Şerefsiz. Hırsızı, hırsızlık yapanı savunuyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı talimat verildi, böyle yapıldı mı?