Samanyolu Haber /Gündem / 'Sosyal konut'a başvuruda 18-30 yaşa kısıtlama... /03 Kasım 2025 20:11

'Sosyal konut'a başvuruda 18-30 yaşa kısıtlama...

Bakan Kurum'dan 'sosyal konut projesi' açıklaması: '18-30 yaş arası, anne ve babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamaz'. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'sosyal konut projesi'ne 18-30 yas¸ arası genc¸lerin anne ya da babaları u¨zerine kayıtlı bir gayrimenkul olması halinde başvuru yapamayacağını söyledi.

SHABER3.COM

Hükümetin "Yüzyılın Konut Projesi" adı altında 81 ilde inşa edileceğini duyurduğu, dar gelirli yurttaşlara dönük yapılacak 500 bin konut projesine başvuru şartlarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yeni bir açıklama geldi.

Murat Kurum, partisine yakın Ensonhaber'e yaptığı açıklamada, 18-30 yas¸ arası genc¸lerin, anne ya da babaları u¨zerine kayıtlı bir gayrimenkul olması halinde başvuru yapamayacağını söyledi.

Kurum'un açıklamasında o bölüm şöyle:  

"18-30 yas¸ arası genc¸lerimiz, anne babası u¨zerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa bas¸vuru yapamazlar. 30 yas¸ından sonraki vatandas¸larımız artık bas¸vuru yapabiliyorlar. Anneleri babaları u¨zerinde olsa da. Ama 18-30'u biz genc¸ kategorisinde degˆerlendiriyoruz.

Dolayısıyla 18-30 yas¸ arasındaki genc¸lerimizde annesinin babasının evinin olup olmadıgˆına bakıyoruz. C¸u¨nku¨ birden fazla evi olanlar var. C¸ocugˆuna belki miras bırakmamıs¸ ama imkanı var. Yani bunu o¨yle degˆerlendiriyoruz.

Dolayısıyla orada da annesinin babasının evi varsa 18-30 yas¸ arası genc¸ler bas¸vuru yapamazlar. Yani bas¸vuru yapsa da hak sahibi olamazlar. Burada da yani aileden en az bir kis¸i ev alsın istiyoruz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Sosyal konut'a başvuruda 18-30 yaşa kısıtlama... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:22:07