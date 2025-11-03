'Sosyal konut'a başvuruda 18-30 yaşa kısıtlama...

Hükümetin "Yüzyılın Konut Projesi" adı altında 81 ilde inşa edileceğini duyurduğu, dar gelirli yurttaşlara dönük yapılacak 500 bin konut projesine başvuru şartlarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yeni bir açıklama geldi.



Murat Kurum, partisine yakın Ensonhaber'e yaptığı açıklamada, 18-30 yas¸ arası genc¸lerin, anne ya da babaları u¨zerine kayıtlı bir gayrimenkul olması halinde başvuru yapamayacağını söyledi.



Kurum'un açıklamasında o bölüm şöyle:



"18-30 yas¸ arası genc¸lerimiz, anne babası u¨zerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa bas¸vuru yapamazlar. 30 yas¸ından sonraki vatandas¸larımız artık bas¸vuru yapabiliyorlar. Anneleri babaları u¨zerinde olsa da. Ama 18-30'u biz genc¸ kategorisinde degˆerlendiriyoruz.



Dolayısıyla 18-30 yas¸ arasındaki genc¸lerimizde annesinin babasının evinin olup olmadıgˆına bakıyoruz. C¸u¨nku¨ birden fazla evi olanlar var. C¸ocugˆuna belki miras bırakmamıs¸ ama imkanı var. Yani bunu o¨yle degˆerlendiriyoruz.



Dolayısıyla orada da annesinin babasının evi varsa 18-30 yas¸ arası genc¸ler bas¸vuru yapamazlar. Yani bas¸vuru yapsa da hak sahibi olamazlar. Burada da yani aileden en az bir kis¸i ev alsın istiyoruz."

