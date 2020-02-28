Sosyal medya 18 saattir kısıtlanıyor

İdlib’te dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik saldırının ardından Türk Telekom’un sosyal medya platformlarına erişimi 27 Şubat saat 23:00 itibariyle kısıtladığı, diğer büyük operatörler Vodafone ve Turkcell’in de yaklaşık 00:20’de aynı işlemi yaptığı ortaya çıktı.







İnternetteki erişim kesintilerini gerçek zamanlı takip eden NetBlock.org platformunun verilerine göre, 27 Şubat saat 23:30 itibariyle sosyal medya platformları Twitter, Facebook, Instagram’a erişim tamamen, mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile video paylaşım sitesi Youtube’a da kısmen engellendi.





Operatörlerden kısıtlamalarla ilgili hiç bir açıklama gelmedi. WhatsApp ve Youtube’a erişimde de zorluk yaşanıyor. VPN uygulamalarıyla bu sitelere girilebiliyor.



