Sosyal medya ayağa kalktı: İstismarcı Uzman Çavuş’un iddianamesine yapılan itiraz kabul edildi

Batman’da görevli uzman çavuş Musa Orhan, 18 yaşındaki genç kız İ.E’yi zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunmuştu. Genç kız Beşiri ilçesine bağlı Arenze (Beşpınar) köyündeki evine döndükten sonra 16 Temmuz’da av tüfeğiyle intihar etmişti.







Beşiri Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman’da özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alınan İ.E., 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.





İ.E. bıraktığı mektubunda Musa Orhan tarafından tecavüze uğradığını belirtmesine rağmen, Orhan aynı gün gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.





160 BİNDEN FAZLA TWEET





İ.E,’nin ölüm haberinde sonra sosyal medyada serbest bırakılan Musa Orhan’ın tutuklanması için #MusaOrhanTutuklansın etiketiyle 160 binden fazla tweet atıldı.





“#MusaOrhanTutuklansın” etiketine destek veren Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Orhan’ın tutuklanmamasına tepki göstererek, şunları belirtti: “20 gün boyunca 18 yaşındaki İ.E.’yi alıkoyan ve ona sistematik olarak tecavüz eden Musa Orhan’ın alkollü olması gerekçe gösterilerek serbest bırakılması yasaların ne denli keyfi ve kişiye özel uygulandığını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Uzman çavuş Musa Orhan’ın Batman’da 20 gün boyunca alıkoyduğu ve sistematik olarak tecavüze maruz bıraktığı İ.E. bugün yaşamını yitirdi. Bu suçu aklamanıza, faili devlet politikası haline gelen cezasızlık zırhıyla korumanıza izin vermeyeceğiz.”





ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILMIŞTI





Cinsel istismar olayının yaşandığı Siirt’te gözaltına alınan Uzman Çavuş Musa Orhan, cinsel saldırı iddiasını doğrulayan Adli Tıp raporunun gösterilmesi üzerine İ.E. ile Siirt’te buluştuklarında alkollü olduğunu söylemekle yetinmişti.





Soruşturma dosyasına ‘gizlilik’ kararı getirilen uzman çavuş, ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.





Siirt Barosu ve savcılığın, Musa Orhan hakkında hazırlanan iddianameyi “tanık ifadesi eksikliği” gerekçesiyle reddeden 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına yaptığı itiraz 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.





Musa Orhan’a dair yeni bir kararın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmesi bekleniyor. Uzman Çavuş Musa Orhan’ın cinsel istismarına maruz kalan İ.E. ailesine bıraktığı mektupta, “Bu mesajım benim gibi saf kızlarımızın başına gelmesin.” ifadelerini kullanmıştı.





Uzman Çavuş Musa Orhan’ın cinsel saldırısına uğradığını belirten İ.E., mektubunda, şu ifadeleri kullandı:





“Beni tehdit etti. Eğer söylersem beni öldüreceğini söylüyordu. Artık öleceğim için korkmama gerek yok. Evet, gerçekleri söylemeye gelelim. M… O… bana tecavüz etti. Ben ağladım, bana kendini diktirirsin dedi. Saçımı çekip yerden sürükledi, ‘kimse sana inanmaz’ dedi. ‘Sahipsizsin’ dedi.





Ben ne ölüyüm ne sağım. Keşke ölseydim, bu mesajım benim gibi saf kızlarımızın başına gelmesin. Çakal mahvetti hayallerimi yıktı benim. Ne suçum vardı. Bana tecavüz etti. Ve inkar etmiş. Benim hayatımı umutlarımı tüketti. Parasını başına çalsın.





Zalimin teki o merhametsiz. Beni bu duruma sokma intihar etmeye ya Musa beni öldürecekti ya da ben kendimi öldürecektim. Seni affetmiyorum. Benim hayatımı mahvettin herkesin diline düştüm.”