Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal Medya ayağa kalktı: 'Milli İradeye Saldırı' /17 Mart 2021 14:43

Sosyal Medya ayağa kalktı: 'Milli İradeye Saldırı'

Milletvekilliği düşürülmek istenen Gergerlioğlu'na Sosyal Medyadan büyük destek geldi

SHABER3.COM

TBMM Başkanlığı’nın, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına yönelik kararın bugün TBMM Genel Kurulu’nda okutması bekleniyor. Bu durumda milletvekilliği düşecek olan Gergerlioğlu, cezaevine girecek. Gergerlioğlu'na sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı geldi . 

Toplumun her kesiminden Siyasetçi, Yazar, Sanatçı Aydın yaşanan  demokrasi ayıbını protesto edip Gergerlioğlu'na destek verdi 

İşte o mesajlardan bazıları 



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