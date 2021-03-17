Sosyal Medya ayağa kalktı: 'Milli İradeye Saldırı'





Toplumun her kesiminden Siyasetçi, Yazar, Sanatçı Aydın yaşanan demokrasi ayıbını protesto edip Gergerlioğlu'na destek verdi





İşte o mesajlardan bazıları

































TBMM Başkanlığı’nın, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına yönelik kararın bugün TBMM Genel Kurulu’nda okutması bekleniyor. Bu durumda milletvekilliği düşecek olan Gergerlioğlu, cezaevine girecek. Gergerlioğlu'na sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı geldi .