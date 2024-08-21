Samanyolu Haber /Spor / Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! /21 Ağustos 2024 17:31

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor!

Antrenmanlarında özel bir maske ile çalışan Real Madridli futbolcuların görüntüleri paylaşıldı. Oyuncuların bu şekilde çalışması dikkat çekerken, takımın Türk yıldızı Arda Güler'in maskeli görüntüsü de sosyal medyada pek çok yorum ve beğeni aldı.

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La Liga'nın ikinci haftasında Real Valladolid ile karşı karşıya geleceği mücadeleye odaklanan Real Madrid, antrenmanlarına tam gaz devam ediyor.

Takımın oyuncularından, milli yıldız Arda Güler'in de antrenman gününden görüntüleri paylaşıldı.

Real Madridli futbolcular, fiziksel testler için antrenmanda maskeyle çalışırken Arda Güler'in o görüntüsü de sosyal medyada gündem oldu. Genç yıldızın maskeli fotoğrafları, sayısız yorum ve beğeni aldı.

Real Madrid, ligin ilk haftasında Mallorca ile berabere kalmasının ardından ikinci haftada, 25 Ağustos Pazar günü sahasında Real Valladolid ile karşılaşacak.
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