Sosyal medya bu iddiayı tartışıyor: 'Bakan Şimşek ağır hasta'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2026 yılı bütçe görüşmelerinde, hakkında yayılan "Mide rahatsızlığı yeniden nüksetti, ağır hasta ve Londra'da tedavi görüyor" iddialarına yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin sorularına yanıt verdi. Bakan Şimşek, özellikle sosyal medyada ve kamuoyunda hakkında yayılan, "Mide rahatsızlığı yeniden nüksettiği ve Londra'da tedavi gördüğü" yönündeki iddialara netlik getirdi.

"NE KRONİK RAHATSIZLIĞIM NE DE TAKİP GEREKTİREN HASTALIĞIM VAR"
Bakan Şimşek, bu iddiaları yalanlayarak sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Benim şu anda ne kronik hastalığım ne de yakın takip gerektiren bir hastalığım var. Bugüne kadar ülkeme hizmet dışında, hiçbir mülahazam olmamıştır."

Bakan Şimşek'in son dönemde ABD ve İngiltere'ye yaptığı sık ziyaretler, sosyal medyada sağlık sorunları olduğu yönünde iddialara neden olmuştu.
