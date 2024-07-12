Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya danışmanı krizinde 2. perde: Kılıçdaroğlu'ndan hamle geldi /12 Temmuz 2024 12:09

Sosyal medya danışmanı krizinde 2. perde: Kılıçdaroğlu'ndan hamle geldi

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya danışmanı Taner Ay’ın bir doktora yönettiği hesaplardan taciz mesajları attığının ortaya çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti. Kılıçdaroğlu, Ay’ın görevine son verdi.

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Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya danışmanı olan Taner Ay’ın, Kılıçdaroğlu’nın hesaplarından bir doktoru taciz ettiği siyaset kulislerinin en çok konuştuğu haber oldu. Ay, Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesaplarının şifresini de taciz ettiği kadınla paylaştığını itiraf etmişti. Aldığımız bilgiye göre; Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan skandalı haberlerden öğrendi.

Yaşananlar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Kılıçdaroğlu harekete geçti ve Taner Ay’ın görevine son verildi. Kılıçdaroğlu, Ay ile konuşmaya dahi gerek görmedi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre Taner Ay bir doktora aşık oldu. Ancak aşkına tam karşılık bulamadı. Bunun üzerine Ay sosyal medya üzerinden doktoru taciz etmeye başladı. Her yerden engellenmesi üzerine ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından doktora mesajlar attı.

Söz konusu taciz bununla da son bulmadı. Doktorun ailesi kızlarının yaşadığı durumu araştırmaya başladı. Bunu duyan Ay, geçen hafta doktorun arabasının yanına gitti. Önce araca bir not bıraktı. Ardından camını kırdı. Taner Ay ise Gerçek Gündem’e açıklamalar yaptı.

Doktor ile arasında önce bir gönül bağı olduğunu öne süren Ay, zaman içerisinde ilişkilerinin bittiğini öne sürdü. Doktoru taciz etmediğini iddia eden Ay, “Ben bu doktora çok güvendim. Kemal Bey’in sosyal medya hesaplarının şifresini ona ben verdim. O da sayfalarda bazı işlemler yapıyordu. O mesajları kendisi atmış. Ben atmadım” dedi.
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