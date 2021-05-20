Sosyal medya devinde üst düzey istifa

Zhang Yiming, istifasıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Yiming, kendini yönetici olarak yetersiz gördüğünü açıklarken daha yeni girişimlere odaklanacağını belirtti.





Yiming, şirketin blogunda bu yılın başından beri, uzun vadeli atılımları nasıl daha iyi sürdürebileceğini düşündüğünü belirtirken sözlerine şu şekilde devam etti: “Gerçek şu ki, ideal bir yöneticide olması gereken bazı becerilere sahip değilim. Organizasyonel ve piyasa ilkelerini analiz etmekle daha çok ilgileniyorum.”





Zhang, açıklamasında çok sosyal olmadığını ve çevrimiçi olmayı, okumayı, müzik dinlemeyi ve hayal kurmayı; yani yalnız yapılabilecek etkinlikleri tercih ettiğini söyledi.



