Samanyolu Haber /Dünya / Sosyal medya devini korona vurdu /22 Temmuz 2020 14:11

Sosyal medya devini korona vurdu

Profesyonel dünyaya yönelik sosyal medya platformu LinkedIn’nden işten çıkarma kararı geldi.

SHABER3.COM

Sosyal medya devi koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik darboğaza girdi.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre şirketlerin işe alımlarının neredeyse tamamen durdurması nedeniyle LinkedIn’e olan talep dibe vurdu. Bunun üzerine sosyal medya devi, 960 kişinin işten çıkarılması kararını aldı.

Bu sayı, LinkedIn'in toplam iş gücünün yüzde 6'sına denk geliyor.

Şirket, koronavirüs salgını nedeniyle azalan talep sonrası bu kararı aldığını duyurdu. İşten çıkarmalar, satış ve işe alım departmanlarında gerçekleşecek. 

LinkedIn CEO’su Ryan Roslansky, “ABD'deki çalışanlarımıza en az 10 haftalık kıdem tazminatı ödeyip, bir yıllık sağlık sigortalarını karşılayacağız. İleride yeni oluşturulacak pozisyonlarda da ilk olarak onları işe alacağız” dedi.

Roslansky, bunun dışında bir işten çıkarma planları olmadığını söyledi.

LinkedIn Microsoft bünyesinde bulunuyor.

Ryan Roslansky, yolların ayrılacağı personelin, şirket tarafından temin edilen cep telefonu, bilgisayar gibi ekipmanları kariyer değişiminde evden çalışmak için kullanmaya devam edebileceklerini belirtti.

LinkedIn'in en önemli özelliklerinden biri işveren ile iş arayanları buluşturması olarak biliniyor. Sosyal medya platformunda profesyonel iş dünyasına yönelik paylaşımlar yapılıyor.

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