Sosyal medya devlerinden Hong Kong itirazı: Veri paylaşımı yapılmayacak

Türkiye’de sosyal medyaya yönelik kapsamlı yasak hazırlığı yapıldığı bir dönemde Hong Kong’da yürürlüğe giren güvenlik yasasının ardından Facebook, Twitter, Google, Zoom gibi dev şirketlerden yetkililerin taleplerine itiraz geldi. Sosyal medya devleri, Hong Kong'daki yeni yasayı ifade özgürlüğü ve insan hakları açısından incelediklerini açıklayarak yetkililerin veri taleplerini karşılamayacaklarını duyurdu. TikTok da Hong Kong piyasasından çıkma kararı aldığını açıkladı.





Hong Kong’da güvenlik yasanın uygulanmasını protesto eden yaklaşık 300 kişi tutuklanırken, sosyal medya platformları da yetkililerin taleplerine karşılık vermeyi şu an için askıya aldıklarını duyurdu.





Facebook açıklamasında, şirketin ‘ifade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna inandığı, insanların güvenlik endişesi olmadan kendilerini ifade etme hakkını destekledikleri’ vurgulandı.





Twitter sözcüsü, “Kamunun çıkarının düşünen birçok kurum, sivil toplum lideri ve sektördeki diğerleri gibi, bu yasanın hazırlanma süreci ve tam niyeti konusunda derin endişelerimiz var” açıklamasında bulundu.





Google sözcüsü de, yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber “Hong Konglu yetkililerden gelen yeni veri taleplerine yanıt vermeyi durdurduklarını” açıkladı.





Zoom da aynı yönde bir karar aldığını açıkladı.





Hong Kong’daki yeni yasa, Çin’deki merkezi hükümeti yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerin yasaklanmasını içeriyor.