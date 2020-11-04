Samanyolu Haber /Ekonomi / Sosyal medya devlerine "devamı gelecek" cezası! /04 Kasım 2020 12:25

Sosyal medya devlerine "devamı gelecek" cezası!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejimi gazete, televizyon ve radyoların akabinde sosyal medyayı da kontrol altına alabilmek için bir adım daha attı. Resmi bir temsilci şartını yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a 10’ar milyon TL ceza kesildi. Şirketlerin herhangi bir adım atmaması hâlinde 30 gün sonra 30 milyon TL daha ceza kesilecek.

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Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre sona erdi.

Türkiye’nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a 10’ar milyon TL tutarında ilk cezaların kesildiği belirtildi. 

Bloomberg’in haberine göre yalnızca Rusya’nın sosyal medya platformu VKontakte (VK) temsilci beyan etti.

İlk cezayı müteakip 30 gün içinde temsilci atamayan şirketlere bu kez 30 milyon TL ceza kesilecek.

CEZANIN YANI SIRA REKLAM YASAĞI DA GELECEK

Sonraki 30 günde ise Türkiye’deki vergi mükelleflerinin söz konusu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkında BTK sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için Sulh Ceza Hâkimliğine müracaat edebilecek.

Bu ceza yüzde 90’a kadar artabilecek. Cezanın akabinde 1 ay içinde temsilci beyan edilmesi ve cezanın ödenmesi hâlinde cezalar 4’te 1 oranında düşecek.
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