Türkler 'sosyal medya fenomeni' sanıyordu... İngiliz İstihbaratının başına geçti

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'un İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olarak Richard Moore'u atadığı belirtildi.
Halen İngiltere Dışişleri Bakanlığında "Politik Direktörlük" görevini yürüten Moore'un görevine sonbaharda başlayacağı kaydedildi.
Moore, 2014-2017'de İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. İyi derecede Türkçe öğrenen Moore özellikle sosyal medyada verdiği mesajlarla sempati toplamaya çalışıyordu.
Richard Moore AKP hükümetinin 15 Temmuz söylemine destek veren tek batılı elçiydi.