Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya fenomenlerine 'kumar' gözaltısı /12 Haziran 2025 13:07

Sosyal medya fenomenlerine 'kumar' gözaltısı

Çeşitli sosyal medya platformları üzerinden açtıkları yayınlar aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin, Twitch, YouTube, Instagram ve Tiktok yayınları sırasında, Key Drop adlı site üzerinden oynanan dijital oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyaları gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığı tespit edildi.

Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri belirlenen 19 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

5'inin yurt dışında, 2'sinin şehir dışında olduğu anlaşılan diğer 6 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Tolunay Ören

Eray Can Özkenar

Ferhat Can Dama

Kemal Can Parlak

Ömer Faruk Karataş

Mert Kancefer

Furkan Burak bayrak

Duru Batır

Necati Akçay

Ferit Karakaya
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