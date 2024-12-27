Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya fenomenlerine operasyon: 4 gözaltı /27 Aralık 2024 12:33

Sosyal medya fenomenlerine operasyon: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, yüksek takipçisi bulunan sosyal medya fenomenlerine ait bazı sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı belirlendi.

Gazate Duvar'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Firari olarak aranan 4 şüpheliden Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul'un yurt dışında olduğu belirlendi.
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