Samanyolu Haber /Eğitim / Sosyal medya geri adım attırdı /25 Aralık 2020 11:10

Sosyal medya geri adım attırdı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında günübirlik kararları ile eleştirilerin merkezinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı "yüz yüze sınav" kararında geri adım attı.

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Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze sınavları ertelediklerini açıkladı. İlköğretimde ders etkinliklerine katılım üzerinden karne notu verilecek. Lise öğrencilerinin notu ise ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek. 

Bakanlığın yüz yüze sınav kararı sosyal medyada infiale yol açmış ve on binlerce mesaj Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer almıştı.

MEB'in Twitter hesabında Ziya Selçuk imzalı yapılan açıklamada, "Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak." denildi. 

"SADECE SAĞLIĞINIZA VE DERSLERİNİZE ODAKLANIN"

Açıklamada, "Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz. Güzel bir gün diliyorum." ifadeleri kullanıldı. 
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