Sosyal medya geri adım attırdı

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze sınavları ertelediklerini açıkladı. İlköğretimde ders etkinliklerine katılım üzerinden karne notu verilecek. Lise öğrencilerinin notu ise ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek.





Bakanlığın yüz yüze sınav kararı sosyal medyada infiale yol açmış ve on binlerce mesaj Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer almıştı.





MEB'in Twitter hesabında Ziya Selçuk imzalı yapılan açıklamada, "Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak." denildi.





"SADECE SAĞLIĞINIZA VE DERSLERİNİZE ODAKLANIN"



