Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal Medya hesabı kapatılan HRD'den açıklama /12 Haziran 2020 13:18

Sosyal Medya hesabı kapatılan HRD'den açıklama

Sosyal medya platformu Twitter, devlet bağlantılı enformasyon operasyonları kapsamında faaliyet gösteren 32 bin 242 “trol” hesabının ifşa edilerek askıya alındığını açıkladı. Kapanan hesaplardan bazılarının AKP trollerinin saldırdığı hesapların da olduğu ortaya çıktı. Kapatılan hesaplardan birinin sahibi Almanya merkezli İnsan Hakları derneği Human Rights Defenders HRD bir açıklama yayınladı.

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Human Rights Defenders HRD 'nin  @HumanRightsDef  Sosyal medya platformu Twitter hesabı da son günlerde askıya alındı. Çoğu AKP trolü hesabı ile birlikte askıya alınan Almanya merkezli insan hakları derneği olan HRD'den konunun detaylarıyla ilgili açıklama geldi. 

Açıklamada ' Stanford Üniversitesi Siber Politika Merkezi, Twitter’in açıklamasına eş zamanlı olarak, Rusya, Çin ve Türkiye’deki kapatılan bu hesapların analiz edildiği bir rapor yayınlamıştır. ' denildi 

Açıklamanın ilgili bölümü şöyle 

Stanford Üniversitesi Siber Politika Merkezi Raporun TR ile ilgili bölümde, @BylockReality ve  HRD’nin @HumanRightsDef hesapları örnek olarak ayrıca işlenmekte. AKP hükümetinin ByLock uygulmasını kullandığı gerekçesiyle 50 bin kişiyi tutuklattığı ifade edilmekte ayrıca,  HRD’nin meşru bir insan hakları grubu olduğu ve ByLock ile ilgili bazı twittler attığı kaydedilmektedir. 

Raporda devamla, bu hesapların (Twitterin de işaret ettiği AKP kontrolündeki ağ tarafından) hacklenme girişimleri  sonucunda tedbir amaçlı olarak Twitter tarafından askıya alındığı ifade edilmekte, ancak, HRD’nin twittlerinin incelenmesinden şüpheli bir twitte rastlanmadığı belirtilmektedir. 

HRD olarak hâlihazırda, TR merkezli Hack vb saldırılar sonucunda Twitter hesaplarımız kapalı ve Twitterin güvenlik-kullanma şartları nedeniyle kurumsal yeni hesap açmamıza izin verilmiyor – tüm girişimlerimiz ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır. 

Bu nedenle, Twitter ve Stanford Raporlarındaki ilgili yerlere işaret ederek, burada mağdur olan HRD’nin olduğu ve hesabının yeniden aktive edilmesini istediğimiz bir açıklama yaptık Twitter üzerinden. 

Bu Twittin uygun bir şekilde @TwitterSupport de taglenerek retweet edilmesi hesabımızın yeniden açılmasında katkısı sağlayacağını düşünüyoruz 
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