Sosyal medya platformu Twitter Çakıcı’nın tehdit tweeti sildi: Kuralları ihlal etti

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret dolu açıklamalarını içeren Twitter paylaşımlarından biriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.





Günlerdir ülke gündemine oturan skandalla ilgili Hükümet kanadının sessizliği sürerken, Twitter, Çakıcı'nın hesabından 17 Kasım Çarşamba günü paylaşılan tehdit mektubunu erişime kapattı.





Sosyal medya kullanıcıları, Çakıcı'nın hesabında sözkonusu paylaşımın yerine "Bu tweet, Twitter kurallarını ihlal etti" uyarısıyla karşılaşıyor.



