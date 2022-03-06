Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya şakası değil, 36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı başladı /06 Mart 2022 15:42

Sosyal medya şakası değil, 36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı başladı

Ekonomik kriz ve ardından Ukrayna-Rusya savaşıyla tarihi zirveyi gören ayçiçek yağı, 36 ay taksitle satışa sunuldu.

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Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, arz ve stok problemi yaşandığı iddialarını yalanlasa da ayçiçek yağında tarihi zirve görüldü. Vatantaş muhtemel bir fiyat veya arz problemine karşı toplu alımların yolunu ararken 36 ay taksitle satışa sunulan ayçiçek yağı görünleri şaşırttı. 

Ekonomik krizin yanı sıra Rusya’nın ayçiçek yağı yüklü Türk gemilere izin vermemesi fiyatları daha da yükseltti. Halk adeta marketlere akın etti. Uygun fiyatlı yağlardan almak isteyen vatandaşlar izdiham oluşturdu.

Türkiye vatandaşların ezilme tehlikesi geçirdiği izdiham görüntülerini tartışadursun, ayçiçek yağında taksitli satışlar başladı. Kimileri ayçiçek yağında 36 aya varan taksit imkanını şaka zannetse de online satış yapan plotformlarda 18 litrelik ayçiçek yağı bin 98 liradan ve 36 ay taksitle satışa çıktı. 
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