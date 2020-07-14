Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya tasarısında tam uzlaşmadılar /14 Temmuz 2020 08:19

Sosyal medya tasarısında tam uzlaşmadılar

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) sosyal medya düzenlemesi diğer partileri ikna etmeye yetmedi.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), sosyal medya düzenlemesinin ekim ayından önce çıkartılması için önerilerini diğer partilere götürdü. Ancak bazı hükümlerin revize edilmesine rağmen, uzlaşma çıkmadı. Teklifin bugün TBMM’nin gündemine getirilmesinden sonra yeni uzlaşma arayışı bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nun ne zaman tatile gireceği, hangi yasaların öncelikle çıkartılacağı konusunda muhalefetle yapılan görüşmelerde, ana unsur sosyal medya düzenlemesi oldu. 

MECLİS TATİLE GİRECEK

Muhalefet partileri, bu düzenlemenin içeriğindeki bazı unsurlara karşı çıkarken, diğer yasaların görüşülerek, 15 Temmuz oturumunun ardından TBMM’nin tatil edilmesini istedi.

AKP ise sosyal medya düzenlemesinin de öncelikli yasalar arasına alınması, diğer partilerden gelecek önerilerle yeniden şekillendirilmesiyle ilgili temaslar yaptı. Temaslarda uzlaşma çıkmadı. 

Teklifin TBMM’ye verilmesi, sonra yeni bir görüşme trafiğinin yapılması planlanıyor. Muhalefet, kişisel bilgilerin emniyet ve yargıya verilmesiyle ilgili hükümlere kesin bir dille karşı çıkıyor.

AKP’nin taslak önerisinde, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya kuruluşlarının, Türkiye’de şube açması ve bunların reklam gelirleri üzerinden vergilendirilmesi bulunuyor. 

Düzenlemede, "Yasalara göre suç sayılan eylemler, sosyal medyada da suç kabul edilsin. Suç işleyenler ile ilgili bilgileri sosyal medya kuruluşları yargı ile paylaşsın" önerisi bulunuyor. Suç unsuru taşıyan içeriklerin 24 saat içerisinde sosyal medyadan kaldırılması da düzenlemeler arasında bulunuyor.

5 MİLYON TL'YE KADAR PARA CEZASI

Bu çalışmaya göre, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü olacak. Bunu yerine getirmeyenlere, bir milyon Türk lirasından beş milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

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