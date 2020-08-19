Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya tepkisi gelince Uzman Çavuş Musa Orhan'a yakalama kararı çıkartıldı /19 Ağustos 2020 14:57

Sosyal medya tepkisi gelince Uzman Çavuş Musa Orhan'a yakalama kararı çıkartıldı

18 yaşındaki İ.E'ye cinsel saldırıda bulunarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Batman’da uzman çavuş Musa Orhan’ın cinsel saldırısına maruz bırakılan ve 16 Temmuz’da intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İntihar girişiminin ardından gözaltına alınan ve “nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuklama istemiyle Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Musa O., “yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbiri” uygulayarak serbest bırakılmıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 yaşındaki i.E'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Uzman Çavuş Musa Orhan'ın hâlâ serbest olması büyük yankı uyandırırken, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. 

Açıklamada, "Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir." denildi.


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