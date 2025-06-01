Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya trolü avukat Burak Bekiroğlu tutuklandı: İşte sebebi! /01 Haziran 2025 12:42

Sosyal medya trolü avukat Burak Bekiroğlu tutuklandı: İşte sebebi!

Sosyal medyada yaptığı iktidar yandaşı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken avukat Burak Bekiroğlu tutuklandı.

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İktidara yakınlığıyla bilinen trol Avukat Burak Bekiroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve kardeşiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası gözaltına alınmıştı. 

Savcılığın Bekiroğlu hakkında “kamu görevlisine hakaret”, “iftira” ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasında bulunduğu öğrenilmişti. Halk TV’nin aktardığına göre Bekiroğlu, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bekiroğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bakan Tunç’un kardeşi Yahya Tunç’un fotoğrafını paylaşıp “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı göreve davet ediyorum” demiş ve “ByLock” kullanıcısı olduğunu, Hizmet Hareketi'nin organizasyonlarıyla yurt dışı gezilerine katıldığını, Bank Asya’da hesaplarının bulunduğunu iddia ettiği Yahya Tunç hakkında “tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarılması gerektiğini” belirtmişti.
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