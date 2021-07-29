Samanyolu Haber /Teknoloji / Sosyal medya uygulaması LinkedIn Kazakistan'da yasaklandı /29 Temmuz 2021 00:23

Sosyal medya uygulaması LinkedIn Kazakistan'da yasaklandı

Sosyal medya uygulaması LinkedIn'in reklam ihlalleri nedeniyle Kazakistan'da yasaklandığı belirtildi.

SHABER3.COM

Kazakistan, sosyal iş ağı LinkedIn'i reklam ihlalleri gerekçesiyle yasakladı.

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün itibarıyla ülke sınırlarında sosyal paylaşım platformu olan LinkedIn'e erişim yasağı getirildiği duyuruldu.

Bakanlığın daha önce söz konusu sosyal medya platformunu reklam ihlali konusunda uyardığı ifade edilen açıklamada, “LinkedIn'de çevrim içi kumar reklamını yapmak ve sahibi olmayan sahte hesaplar oluşturmak gibi reklam ihlalleri yer aldı. Bu tür reklamların yerleştirilmesi sadece Kazakistan yasalarına değil tüm sosyal ağın iç kurallarına aykırıdır” denildi.

Açıklamada, bakanlığın LinkedIn'in tüm ihlalleri ortadan kaldırması durumunda erişimine yeniden izin vermeye hazır olduğu da belirtildi.
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