Sosyal medya yasağına YouTube da dahil ediliyor

Avustralya, 16 yaş altındaki çocuk ve gençlere yönelik sosyal medya yasağının kapsamını video paylaşım platformu YouTube kapsayacak şekilde genişletti. YouTube yasağının Aralık ayında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.



Geçen yıl Kasım ayında dünyada bir ilk olarak 16 yaş altına Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ve X gibi sosyal medya platformlarını yasaklayan Avustralya hükümeti, YouTube'u ise yasa kapsamının dışında tutmuştu. Bu kararda öğrenci ve öğretmenlerin eğitim amaçlı olarak YouTube'dan yararlanması etkili olmuştu.



Yeni düzenlemeyle Avustralyalı çocuklar YouTube'a erişebilecek ancak kendilerine ait bir hesap açamayacak. Çocuklar açısından daha az zararlı olduğu düşünülen bilgisayar oyunları, mesajlaşma, eğitim ve sağlık uygulamaları ise yasaktan muaf tutulacak.

33 milyon dolara varan cezalar öngörülüyor



İletişim Bakanı Anika Wells'in açıklamasına göre, 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye uymayan ve 16 yaş altındakilerin hesaplarını silmek için "sorumlu adımlar atmayan" sosyal medya platformları 33 milyon dolara varan para cezalarına çarptırılabilecek. Bu "sorumlu adımların" ne olduğu belirtilmedi. Bakan Wells, yasağa YouTube'u da dahil etme kararını savunurken platformun sahibi ABD'li Alphabet Inc. şirketinin konuyu yargıya taşıma tehdidinden korkmadıklarını söyledi.



Avustralya hükümeti, yaş sınırlamasıyla sosyal izolasyon, uyku bozuklukları, ruhsal ve fiziksel sağlık sorunları, yaşamdan memnuniyetsizlik gibi etkilerin önüne geçmeyi, çocuk ve gençleri manipülasyonun yanı sıra uygunsuz ve zararlı içeriklerden korumayı amaçlıyor.

Karanlık bir ortamda cep telefonunun ekranına bakan bir çocuk görülüyorKaranlık bir ortamda cep telefonunun ekranına bakan bir çocuk görülüyor



Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, konuyu Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi'nde gündeme getireceklerini açıkladı. Albanese, "Diğer liderlerle görüşmelerimden bildiğim üzere, onlar da konuyla ilgileniyorlar ve ülkelerinde sosyal medyanın gençler üzerindene tür etkilerde bulunduğuna kafa yoruyorlar. Bu ortak bir deneyim. Sadece Avustralya'ya özgü bir deneyim değil" dedi.



Türkiye'de de halihazırda gençlerin sosyal medyaya erişimini kısıtlamaya yönelik hazırlık yapılıyor. Geçen yılın sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak için yasal düzenlemeler artık zorunlu hale gelmiştir" açıklamasını yapmıştı.

Gençlerin yüzde 37'si zararlı içeriğe rastlıyor



Avustralya'da YouTube'un da yasağa dahil edilmesi, geçen ay ülkedeki internet düzenleyici kurumun talebinin ardından geldi. Kurumun atıfta bulunduğu araştırma, çocuk ve gençlerin yüzde 37'sinin YouTube'da zararlı içeriklere rastladıklarını gösteriyor.



Hükümetin yaptırdığı araştırmalara atıfta bulunan İletişim Bakanı, "On Avustralyalı çocuktan dördü son dönemde nerede zararlı içerik gördükleri sorusuna YouTube yanıtı veriyorsa bu işaret görmezden gelinemez" dedi.



Wells, "Bu platformlar kim olduğumuzu, ne yaptığımızı, neyi ne zaman yaptığımızı büyük bir kesinlikle biliyorlar. Ve 2009'dan beri bir Facebook hesabınızın bulunduğunu, dolayısıyla 16 yaşın üstünde olduğunuzu da biliyorlar" diye konuştu.

YouTube: Biz sosyal medya değiliz



YouTube ise hükümetin Kasım ayındaki muafiyetten vazgeçmesiyle ilgili olarak "Hükümetin internet kaynaklı zararların azaltılması ve ele alınması hedefini paylaşmaktayız. Tutumumuz nettir. YouTube, ücretsiz, yüksek kaliteli içeriklerden oluşan bir video paylaşım platformudur ve giderek artan oranda televizyon ekranlarından izlenmektedir. YouTube sosyal medya değildir" açıklamasını yaptı.



YouTube verilerine göre Avustralya'da 13-15 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin dörtte üçü YouTube kullanıyor.



AP