Sosyal medya yasasında akıllarını karıştıran soru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ben şahsen bu sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum. Meclis’in açılmasıyla birlikte bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum” sözlerinin ardından yasa teklifi çalışmasına hız verildi. AK Parti grubu bir taslak için düğmeye basıldı. İlk olarak Adalet ve Ulaştırma Bakanlıkları ile toplantılar yapılmaya başlandı. Konunun ilgili taraflarının da görüşü alındıktan sonra çalışmanın bir taslağa dönüştürülmesi bekleniyor.







SOSYAL MEDYADA İKİ TEMEL SORUN: YALAN HABER, PROVOKASYON





AK Partili yöneticiler çalışmayı “Sosyal medya yasası” olarak değil “dezenformasyonla mücadele yasası” olarak adlandırıyor. AK Parti’ye göre sosyal medyada iki temel sorun var. Biri yalan haberler, ikincisi provokasyon girişimleri. AK Partili bir yönetici, “Bu sorunlara tutarlı hukuk temelinde mani olmak gerekiyor. Sosyal medyanın bir nevi karakterinden kaynaklanan kural dışı haberleşme trafiğine ilişkin tıpkı aleni hayatta haberleşmenin kuralları ne ise, kim ne yapıyor ve sorumluluğunu üstleniyorsa bunu da dikkate alan şekilde konuyu tartışıyor, müzakere ediyoruz” değerlendirmesi yaptı.





Henüz çalışma taslak aşamasına gelmedi. AK Parti’de “Kirli dil, provokasyon ve yalan haber”den herkesin rahatsız olduğuna dikkat çekilerek, “Tüm paydaşlarla müzakere ederek bir düzenleme yapmayı planlıyoruz” deniliyor.





YALAN HABER NASIL TANIMLANACAK?





Konuyla ilgili yapılan tüm açıklamalarda düzenleme ile “yalan haber”in engellenmesinin hedeflendiği ifade ediliyor. Ancak “yalan haber”in nasıl tanımlanacağı soru işareti. Muhalefet partisi milletvekillerinden “Kime göre yalan? Sizlerin ifadeleri doğru kabul edilip, aksini ifade edenlerin söyledikleri mi yalan?” sorusu sorulurken AK Parti konunun politik pozisyonlardan bağımsız somut bir durum olarak ele alınacağını savunuyor.





Yalan habere “Bir başka bir ülkede yaşanmış vahşetin görüntüsünü bu ülkede yaşanmış gibi göstermek somut bir yalandır. Afgan mülteci kampı yokken bir başka ülkedeki bir kamp fotoğrafını alıp Türkiye’de Afgan kampı açıldı demek somut bir yalandır” örnekleri veriliyor.





'KAMU VİCDANINDA DA KARŞILIĞI OLACAK BİR DÜZENLEME YAPMAK'





AK Partili yöneticiler sosyal medyadaki yalan ve provokasyon içerikli paylaşımların sadece Türkiye’nin problemi olmadığını belirterek Almanya ve Fransa’daki çalışmalara ve tartışmalara dikkat çekiyor. Yeni teknolojinin yeni problemler doğurduğunu belirten yöneticiler, “Kurallı bir toplumda bunlara tekabül eden bir hukukun oluşturulması bir ihtiyaçtır. Önemli olan kamu vicdanında da karşılığı olacak bir düzenleme yapmak” değerlendirmesinde bulunuyor.





AK Parti yöneticilerinden edinilen bilgiye göre hazırlıkları devam eden çalışma taslak haline geldikten sonra Meclis'te konuyla ilgili AK Partili milletvekilleri ile de ayrıntılı olarak müzakere edilecek, daha sonra MHP ile paylaşılacak. Çalışmanın Meclis’e sunulmadan önce muhalefet partilerine de gönderilebileceği ifade ediliyor. 1 Ekim’de açılacak Meclis’in ilk yapacağı kanun çalışmalarından birinin bu olması bekleniyor.