Sosyal medyada alışverişe dikkat: Dolandırıcılık ihtimali çok yüksek

Markalar, her yıl bugün (11 Kasım) yapılan bekârlar günü ve kasımın son cuma günü yapılan ‘efsane cuma’ gibi pazarlama kampanyalarıyla bu yıl da tüketiciyi çekme yarışına girecek.





Teknoloji ürünlerinden hazır giyime yüzde 40 ile yüzde 70 arasında indirim vaat eden bu kampanyalardan ilki, e-ticaret sitelerinde 9 Kasım’da başladı. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, neredeyse tüm mağazaların hemen hemen yılın her günü sözde indirimler yaptığına dikkat çekerek “Kimin gerçek indirim yaptığı belli değil. Tüketiciler, oynanan etiket fiyatları üzerinden istismara maruz kalıyor” dedi.





‘FİYATA DİKKAT EDİN’





Cumhuriyet’in haberine göre tüketicinin dikkatli olması gerektiğini belirten Ağaoğlu şu uyarılarda bulundu:





-Ürünün indirimden önceki etiket fiyatı, iddia edildiği gibi yüksek olmayabilir. Firmadan, iddia ettiği yüksek fiyattan satış yaptığına dair fatura isteyin. Kanıtlayamazsa, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurun.





-Tüketici Kanunu’na göre, bir ürünün indirimden önceki fiyatı ile indirimden sonraki fiyatı aynı puntoda yazılmalı. “Yüzde 70’e varan indirim” diyor ancak “e varan” kısmı küçük yazılıyor. Tüketici de yüzde 70 indirim var sanıyor. Fiyat etiketi ile kasa fiyatı farklıysa, tüketici lehine olan fiyat uygulanır. Tüketici, yanıltıcı ilan statüsünde olan bu durumlara karşı fiş ve etiketin fotoğrafını çekip CİMER üzerinden Reklam Kurulu’na şikâyet etmeli.





-Özellikle Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarından yapılan satışlara dikkat! Dolandırılma ihtimaliniz çok yüksek. Firmaya ait ticaret sicili, merkezi sicil kayıt sistemi gibi bilgiler yoksa oradan alışveriş yapmayın. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvursanız da firmanın adresi olmadığı için muhatap bulamazsınız. Bu noktada, aldatılan tüketici, ikinci muhatap olarak kargo firmasını gösterebilir.