Samanyolu Haber /Dünya / Sosyal medyada "Bernie" fırtınası! /23 Ocak 2021 21:58

Sosyal medyada "Bernie" fırtınası!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) senatör Bernie Sanders'ın Başkan Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde çekilen ve sosyal medyada fenomen hale gelen fotoğrafının ardından üstündeki montun ve eldivenlerin satışı patladı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) senatör Bernie Sanders'ın Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde kongre binası merdivenlerinde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf sosyal medyada en fazla paylaşılan fotoğraflardan biri oldu.

Sanders'ın üstündeki montun ve eldivenlerin satışları katlandı.

Sanders'ın senatör olarak temsil ettiği Vermont eyaletinden bir dış giyim firması ve söz konusu montun üreticisi olan Burton Snowboards şirketi, internet sitesinin son birkaç günde ziyaretçi akınına uğradığını açıkladı.

MONT VE ELDİVENLER TÜKENDİ

Bloomberg'ün aktardığına göre şirket, Sanders'ın yemin töreninde giydiği montun sadece çarşamba günkü satış adedinin, son 17 gündeki toplam satışın iki katından fazla olduğunu, Sanders'ınki ile aynı renkteki montun tükendiğini belirtti.

Sanders'ın üzerindeki eldivenleri ören ve kendisine hediye eden Jen Ellis de sipariş yağmuruna maruz kaldı. Vermont eyaletinde bir kadın öğretmen olan Ellis eldivenlerin tükendiğini açıkladı.

Son iki başkanlık seçiminde Demokrat Parti'den aday adayı da olan Sanders, ABD'de zenginlerden daha çok vergi alınması, saatlik asgari ücretin artırılması ve herkese sağlık güvencesi sağlanması talepleriyle biliniyor.

Kendini “demokratik sosyalist” olarak adlandıran Sanders, ABD'nin İskandinav ülkelerine benzer bir sosyal refah devleti olmasını ve yeşil ekonomiye geçişi vaat etmişti.

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