Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medyada 'CHP' operasyonu /09 Eylül 2025 18:02

Sosyal medyada 'CHP' operasyonu

Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının abluka altına alındığı anlarda sosyal medyadan tepki gösterenlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 3 kişi tutuklandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla atanan kayyıma karşı direnen yurttaşlardan 14'ü dün gözaltına alındı.

3 TUTUKLAMA!

Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının abluka altına alındığı anlarda sosyal medyadan tepki gösterenlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 3 kişi tutuklandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü' yasağı gerekçe gösterildi.

Tutuklananların arasında Abdullah Esin ve Nur Betül Aras gibi isimlerin olduğu öğrenildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Valiliğince Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Ve 19. Maddeleri uyarınca alınan toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağına karşı 08.09.2025 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde gerçekleşen kanuna aykırı eylemlerle alakalı sosyal medya siteleri üzerinden halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşımlar yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet eden sosyal medya hesaplarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde:

Konuyla ilgili olarak (24) sosyal medya hesabının kullanıcı tespiti sağlanarak şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunun 214. Maddesi uyarınca “Suç İşlemeye Tahrik” suçundan soruşturma başlatılmış, yapılan çalışmalarda (14) kişi yakalanarak şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmış, (9) kişinin ifadelerine müteakip gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmiştir. 09.09.2025 tarihinde mevcutlu olarak hazır edilen şüphelilerden (7)si tutuklama talebi ile (2)si ise adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup; (3) şüphelinin tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmekte olup; Firari (10) şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."
