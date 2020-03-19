Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada yayınlanan bir video da koronavirüs nedeniyle bir sağlık çalışanın hastane personeli ile yaptığı konuşma da Türkiye’deki vaka sayısının gizlendiği iddialarını gündeme getirdi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece açıkladı resmi rakamlara göre Türkiye’deki koronavirüs vakasının 98 olduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Sosyal medyada yayınlanan bir video da konuşan sağlık personelinin hastane çalışanlarıyla yaptığı konuşma da vaka sayısının binlerle ifade edildiğini iddia edildi.

Hastane çalışanlarıyla koronavirüs toplantısı yapan sağlık personelinin, “İtalya olmamayı umuyoruz” ifadesi dikkat çekti. Konuşmasının devamında “Aslında baya kontrollü gidiliyordu ama umre işi mahvetti. Şuan artık vaka sayısını binlerle konuşabiliriz. Vakalar binleri bulmaya başladı. Söylendiği gibi yüzlerde filan değil. İstanbul çok fena! Ankara da fenalaştı. Doğu’da da var, Van’da da var. Kayseri’de var 3 tanesi entübe. 3’ü de umreden gelme. Zekai Tahir (Zekai Tahir Burak Devlet Hastanesi) doldu. Orada da umreden gelenler var.” ifadeleri sosyal medyada olay oldu.





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