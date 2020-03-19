Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu /19 Mart 2020 00:49

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada yayınlanan bir video da koronavirüs nedeniyle bir sağlık çalışanın hastane personeli ile yaptığı konuşma da Türkiye’deki vaka sayısının gizlendiği iddialarını gündeme getirdi.

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada yayınlanan bir video da koronavirüs nedeniyle bir sağlık çalışanın hastane personeli ile yaptığı konuşma da Türkiye’deki vaka sayısının gizlendiği iddialarını gündeme getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece açıkladı resmi rakamlara göre Türkiye’deki koronavirüs vakasının 98 olduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Sosyal medyada yayınlanan bir video da konuşan sağlık personelinin hastane çalışanlarıyla yaptığı konuşma da vaka sayısının binlerle ifade edildiğini iddia edildi.
 
Hastane çalışanlarıyla koronavirüs toplantısı yapan sağlık personelinin, “İtalya olmamayı umuyoruz” ifadesi dikkat çekti. Konuşmasının devamında “Aslında baya kontrollü gidiliyordu ama umre işi mahvetti. Şuan artık vaka sayısını binlerle konuşabiliriz. Vakalar binleri bulmaya başladı. Söylendiği gibi yüzlerde filan değil. İstanbul çok fena! Ankara da fenalaştı. Doğu’da da var, Van’da da var. Kayseri’de var 3 tanesi entübe. 3’ü de umreden gelme. Zekai Tahir (Zekai Tahir Burak Devlet Hastanesi) doldu. Orada da umreden gelenler var.” ifadeleri sosyal medyada olay oldu.

DAHA SONRA ÖZÜR MEKTUBU YAYINLANDI

Ankara Üniversitesi, bugün sosyal medyada yayılan videodaki konuşmasında resmî verilerin aksine vaka sayısının binleri bulduğunu söyleyen enfeksiyon uzmanı Güle Çınar'ın özür dilediği mektubunu yayınladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Başhekimliği'nce yapılan açıklamada "Bugün sosyal medyada dolaşan Hastanemizle ilgili video görüntüsü hakkında Uz. Dr. G. Çınar'ın açıklaması ektedir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmış olup gerekli uyarılar yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi. 

Yayılan videoda Çınar, hastanede personele yapılan eğitim toplantısı sırasında Türkiye'deki vaka sayısının artık binlerle ifade edilebileceğini, umreden gelenlerin salgının seyrini değiştirdiğini, İstanbul ve Ankara'daki durumun kötü olduğunu, doğuda da vakaların görüldüğünü anlatmıştı.

TARİH HATASI

Çınar'ın başhekimliğe hitaben yazdığı belirtilen mektup Ankara Üniversitesi'nin resmî sosyal medya hesabından paylaşıldı. 18 Mart 2018 tarihi atıldığı görülen mektup şöyle:


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Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

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