Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu paylaşımı yapan 2 kişi için tutuklama talebi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin "yolsuzluk ve terör" iddialı soruşturmalar kapsamında gözaltına alındığı ifade edilerek, şöyle denildi:



"Soruşturmalarla ilgili olarak, sosyal medya platformları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç işlemeye alenen tahrik suçları ve diğer suç teşkil eden, kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesap sahibi şüpheliler hakkında yapılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, savcılık ifadesinin alınmasını müteakip 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine Sevk edilmiştir."