Samanyolu Haber /Teknoloji / Sosyal medyada fırtına: Elon Musk'tan X krizi itirafı /25 Mayıs 2025 00:11

Sosyal medyada fırtına: Elon Musk'tan X krizi itirafı

Sosyal medya platformu X'te yaşanan erişim sorunları, kullanıcıları isyan ettirirken Elon Musk'tan açıklama geldi. Yedekleme sistemlerinin devreye girmediğini belirten Musk, teknik arızaları çözmek için günlerdir aralıksız çalıştığını duyurdu.

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Sosyal medya devi X (Twitter), son günlerde yaşanan teknik arızalarla gündemde. Platformda mesaj gönderme, bildirim alma ve ana sayfa akışında büyük aksamalar yaşanırken, kullanıcılar saatlerce erişim sorunu yaşadı. Tepkilerin sosyal medyada çığ gibi büyümesinin ardından, X'in sahibi Elon Musk'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

'YEDEKLEME SİSTEMİ DEVREYE GİRMEDİ'

Elon Musk, yaptığı paylaşımda sistemlerin beklenen performansı göstermediğini itiraf ederek, "Bu hafta X'te yaşanan erişim problemleri platformun altyapısında ciddi operasyonel yeniliklerin kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Yedekleme sistemleri devreye girmeliydi ama çalışmadı" dedi.

Musk, platformun yaşadığı sıkıntıların sadece bir teknik sorun olmadığını, altyapısal olarak yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgularken, "Yine 7/24 çalışıyorum. Konferans odalarında, sunucu alanlarında, fabrikalarda uyuyorum. X, xAI, Tesla ve önümüzdeki hafta yapılacak Starship fırlatması gibi kritik projelere odaklanmak zorundayım" sözleriyle yoğunluğunu dile getirdi.

X'e dair gelişmeleri takip eden bazı kaynaklar ise kesintilerin, Oregon'daki veri merkezinde yaşanan bir yangından kaynaklanabileceğini öne sürdü. Musk bu iddiaya doğrudan yanıt vermemekle birlikte, sistemin genel zafiyetini kabul etti.
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