Sosyal medyada gündem oldu: Erdoğan'dan elini öpmeyen çocuğa önce tokat sonra harçlık

Erdoğan dün (27 Temmuz) "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.



T24'te yer alan habere göre Erdoğan konuşmasının ardından hak sahibi bir aileye anahtar teslimi yaptı. Ailenin sahneye ilk önce iki çocuğu geldi.



Erdoğan elini öpmeleri için çocuklara elini uzattı. 4-5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun, el öpmeyip bir süre bakmasının ardından Erdoğan, çocuğa tokat attı. Ardından Erdoğan, çocuğun elini öpmesi üzerine harçlık verdi.