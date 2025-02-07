Sosyal medyada ifade özgürlüğüne sansür





AYM Erişim Yasağını Hak İhlali görmüştü

e göre Türkiye’de aralarında sanatçı, hukukuçu, aktivist, insan hakları savunucusu, medya kuruluşları ve gazetecilerin olduğu 42 sosyal medya platformu X’teki hesaba erişim engeli getirildi. Gerekçe ise millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması olarak belirtildi.AKP hükümetinin sosyal medya üzerindeki denetim ve kontrolünü artırma çabaları tüm hızıyla sürüyor. Sosyal medya platformu X’teki 42 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye’de yasak getirilenler arasında Cemre Birand, Natali Avazyan, Ergün Babahan, Bedrettin Uğur, Turhan Bozkurt, Emine Eroğlu, Emre Uslu, Ahval ve Dahi Oğlan gibi isimler yer alıyor. Medya kuruluşlarına da erişim engeli getirilen hesaplar arasında Bold Medya, ArtıGerçek, Mezopotamya Ajansı (MA), JINNEWS ve Yeni Yaşam gazetesi de bulunuyor.Öte yandan, hükümet muhalif hesaplara erişim engeli getirirken, Anayasa Mahkemesi geçen yıl Ocak ayında, 2015 ile 2023 yılları arasında kapatılma kararı verilen 62 Twitter hesabı için hak ihlali ve 3,5 milyon TL tazminat ile 1 milyon TL’nin üzerinde de avukatlık ücreti ödenmesine hükmetmişti. Bu tazminatlar halkın vergileriyle ödenmişti. AYM’nin hak ihlali verdiği hesap sahiplerinden Avukat Levent Mazılıgüney, “Bu kararları hukuksuz şekilde veren yargı mensuplarına, aldıranlara rücu edilmeli” çağrısı yaparak Serbesiyete şunları söylemişti: “İfade özgürlüğüne yapılan haksız müdahalelere karşı hukuk içinde mücadeleye devam edilmeli. Sulh ceza hakimlikleri ve genel olarak yargımız, yoksul halkın vergilerini tazminatlara harcamamak için AYM ve AİHM kararlarını dikkate alarak, özgürlükleri kısıtlamayacak, hak ihlaline neden olmayacak şekilde karar vermeli.''