Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal Medyada öldüğü iddia edilen Ali Kırca açıklama yaptı /04 Ekim 2020 09:08

Sosyal Medyada öldüğü iddia edilen Ali Kırca açıklama yaptı

Eski haber spikeri Ali Kırca’nın Sosyal medyada öldüğü haberleri yayılmıştı . İddiaları yalanlayan Gazeteci Özlem Gürses, kendisiyle konuştuğunu ve sağlığının iyi olduğunu belirtti.

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Sosyal medyadan eski haber spikeri Ali Kırca'nın öldüğü  iddia edildi. Söz konusu iddiaların sürmesi üzerine kendisine ulaşan Sözcü Gazetesi  yazarı Özlem Gürses, Kırca ile görüşerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürses, Kırca ile olan görüşmesinin ardından, "Ali Kırca ile az önce konuştum. 4 aylık torununu sevmekle meşgul... 'Bugün de ölmedim" dedi. Çok şükür hayatta... Bu vesile ile beni mesleğe başlatan ve çok sevdiğim Ali beyin de sesini duymuş oldum" açıklamasında bulundu. 
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