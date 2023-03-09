Sosyal medyada Peker heyecanı: 'Seçimlere iki ay kala konuşacağım' demişti

Organize suç örgütü lideri olma iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sedat Peker olduğu iddiasıyla saat 23.30'da açıklama yapacağını duyuran kullanıcının müvvekkili ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.







Twitter'da Sedat Peker olduğunu iddiasıyla saat 23:30'da açıklama yapacağını duyuran bir kullanıcının yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem olmuştu.







Peker'in avukatı Ersan Barkın ise, paylaşımda bulunan kullanıcının gönderisini alıntılayarak, şunları söyledi:





"Müvekkilim Sedat Peker‘in dijital tecrit koşulları,bugün itibariyle, herhangi bir paylaşım yapmasına olanak vermemektedir. Bunu defalarca kez dile getirdik. Kaldı ki, onbinlerce takipçisi olan aşağıdaki hesabın kendisiyle hiçbir ilgisi yoktur."