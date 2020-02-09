Sosyal medyada Trump'ı kızdıran paylaşım

ABD Başkanı Trump, yüzünün turuncu gözüktüğü fotoğrafı siyah beyaz hale getirip sosyal medya hesabından paylaşan 150 takipçili Hollandalı Twitter kullanıcısına sinirlendi.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, cuma günü Beyaz Saray bahçesinde çekilen fotoğrafı sebebiyle, hafta sonu sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.





Fotoğrafı, siyah beyaz paylaşan 150 takipçili Hollandalı Twitter kullanıcısı ‘Maarten van der Linden’in yorumu, Trump’ın tepkisine yol açtı.













Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, cuma günü Beyaz Saray bahçesinde çekilen ve yüzündeki turunculuğun, saç diplerindeki beyazlığın fark edildiği fotoğrafı.













Hollandalı Twitter kullanıcısı ‘Maarten van der Linden’ Trump’ın fotoğrafını siyah beyaz paylaştı.





BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Başkan’ın Kuzey Carolina Charlotte şehrine yaptığı ziyaretten döndükten sonra Beyaz Saray bahçesinde çekilen fotoğrafı, White House Photos adlı Twitter hesabından paylaşıldı.





Trump’ın yüzünün turuncu renkte olduğu ve alnı ile yüzü arasında keskin beyaz bir çizginin görüldüğü fotoğraf, çok sayıda etkileşim aldı. Kare ile ilgili Facebook üzerinde, “Big Tangerine Energy” (Büyük Mandalina Enerjisi) adıyla sayfa açıldı.





‘ÇOK FAZLA MAKYAJ’ VE ‘TURUNCU SURAT’ ETİKETLERİYLE PAYLAŞTI





Hollandalı kullanıcı da, #toomuchmakeup (çok fazla makyaj) ve orangeface (turuncu surat) etiketleriyle paylaştığı Twitter mesajında, “Aman Tanrım, Amerika, başkanınız!” ifadesine yer verdi.





TRUMP ALINTILAYIP, ‘SAHTE HABER YAYMAKLA’ SUÇLADI

ABD Başkanı Trump, van der Linden’in bu mesajını alıntılayarak, Hollandalı sosyal medya kullanıcısını ‘kendisini aşağılamak için sahte haber yaymakla’ suçladı.





Twitter’da 72 milyon 334 bin takipçiye sahip Başkan, “Daha fazla sahte haber. Bu fotoğrafın fotoşop olduğu zaten ortada. Ancak rüzgar çok güçlüydü. Saçlarım iyi görünmüyor muydu? Hepsi küçük düşürmek için” dedi.





TAKİPÇİ SAYISI HIZLA ARTIP 800’E ÇIKTI





Trump’ın mesajını alıntılayarak paylaştığı van der Linden’in Twitter’daki takipçi sayısı 800’e yükseldi. İş seyahati için Hollanda dışında bulunan van der Linden’in işvereni, “Onun Trump hayranı olmadığını biliyorum” diye konuştu.





Kimi Twitter takipçisi Hollandalı kullanıcının mesajını eğlenceli bulurken, çok sayıda Trump taraftarı da, ‘saygısızlık yaptığı’ gerekçesiyle Maarten van der Linden’e tepki gösterdi.

BAŞKAN’IN DESTEKÇİSİ, FOTOĞRAFIN RENKLERİYLE OYNADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ





Fotoğrafı çeken William Moon da, van der Linden’i, telif ücreti ödemeden ve izin almadan sosyal medyada paylaşmakla suçladı.





Buzzfeed News, William Moon’un Beyaz Saray fotoğrafçısı değil, Trump’ın bir destekçisi olduğunu, akıllı telefonunda fotoğrafın renkleriyle oynadığını duyurdu.