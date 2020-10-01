Samanyolu Haber /Teknoloji / Sosyal medyada yeni dönem resmen başladı /01 Ekim 2020 22:07

Sosyal medyada yeni dönem resmen başladı

Sosyal medya ile ilgili yapılan düzenleme resmi olarak yürürlüğe girdiği bildirildi. Bu kapsamda Türkiye'de temsilcilik açmayan sağlayıcılara kademeli olarak yaptırım uygulanacağı ifade ediliyor.

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Sosyal medya yasası bugün yürürlüğe girdi. Yasaya göre, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter, Facebook, Instagram gibi şirketler Türkiye'de temsilcilik açacak.  Temsilcilik açmayanlara, para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılması ile sonuçlanabilecek kademeli yaptırımlar uygulanacak.

Kişilik hakları ihlal edildiğini belirtenler içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi için sosyal medya temsilcisine başvuracak. Temsilcinin, başvuruya en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermesi gerekiyor. Şikâyetlerle ilgili olarak 6 ayda bir rapor yayınlamak da temsilciliğin görev kapsamına sokuldu. 

Cevap yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5 milyon lira, rapor vermeyenlere 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde içerikleri kaldırmayan sosyal ağlar sorumlu olacak. 

Sosyal medya yasasıyla unutulma hakkı da getiriliyor. Kişilerin isminin geçtiği ve 'kişilik haklarına saldırı' olarak nitelendirdiği paylaşımlar arama motorlarında görülmeyecek.
 
Cep telefonunda internet kullanımına ilişkin bir düzenleme de yapıldı. Cep telefonlarında artık IP bilgisinin yanı sıra PORT kaydı da yer alacak. Aynı IP adresi ile internete giren kullanıcılara ait ayrı ayrı bilgi tutulacak. 
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