Sosyal medyada yeni gelişme: 'Facebook Haberler' yayına başladı

Facebook'un kendi sitesi üzerinden gazetecilik yapılmasını teşvik eden bir dizi tartışmalı girişiminin arasına özel bir haberler sekmesi de katıldı.





The Independent Türkçe'de yer alan ve Andrew Griffin imzası taşıyan habere göre yeni sekme, daha geleneksel "haber kaynağı" seçeneklerinin yanı sıra, sosyal medya platformunun kullanıcılarının okuması gerektiğini düşündüğü içerikleri ön plana çıkaracak.





Yeni araç şimdilik sadece ABD'deki küçük bir kullanıcı grubuyla sınırlı kalacak ve ayrı bir bölüm olarak çalışacak. Ancak bunun zamanla daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.





Yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, projeye tutkusunu ilk olarak nisanda duyurmuş ve teknoloji devinin mücadele içindeki haber kaynaklarını desteklemesini istediğini söylemişti.





Haberlere Facebook'un "Haber Akışı" sekmesinden ulaşanların sayısı arttıkça yayıncılar Facebook'un hakim konumu karşısında giderek daha fazla sıkışıyor.





Diğer yandan değişen algoritmalar, içeriklerine Facebook'tan erişimi en üst seviyeye çıkarmaya uğraşan haber kaynaklarının pek çoğu için zorluk yaratıyor.





Facebook Haberler, denemenin ilk aşamasında New York, Los Angeles ve Boston gibi ABD'nin en büyük şehirlerindeki yerel yayınların orijinal haberlerini gösterecek.





Bu sekme nihayetinde; kullanıcının okuduğu diğer haberleri temel alan kişiselleştirilmiş içerikleri, belirli konuları ve gazetecilerin seçtiği haberleri öne çıkaracak. Ayrıca ücretli haber aboneliklerini Facebook hesabına bağlayan kullanıcılar için de bir sekme yer alacak.





Kullanıcılar ayrıca, görmek istemedikleri haber, konu ve yayıncıları gizleme seçeneğine de sahip olacak.





Bunlara rağmen sosyal medya platformu, makine öğreniminin sınırları nedeniyle yayıncıların projenin kişiselleştirilmiş kısmıyla ilgili endişelerini paylaştığını itiraf etti.





Facebook konuyla ilgili, "Kaliteli bir haber erişimi sağlamak için teknolojiye güvenmeden önce, ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Hem kullanıcılara hem de yayıncılara hizmet taşımayı amaçlıyoruz ve bunlar sadece büyük ulusal oyuncularla sınırlı değil" açıklamasında bulundu:





"Dijital çağda gazeteciliğin yeni biçimlerinin gelişmesini istiyoruz, bunun içinde bireysel ve bağımsız gazetecilik de yer alıyor. Dolayısıyla Facebook Haberler'de yer alan içeriklerin çoğunu yönlendiren algoritmayı genişletmeye devam edeceğiz."





Şirket başlıca haberleri düzenleyen gazetecilerin editöryal bağımsızlıklarını koruyacağını ve bu haberlerin ana "Haber Kaynağı"nda paylaşılmaya devam edeceğini ifade etti.





Katılacak yayıncıların listesi henüz doğrulanmamış olsa da tanıtım videosunda Time, The Washington Post, Fox News, CBS News, Bloomberg ve Politico yer alıyor.





Recode’ye göre, Facebook bazı yayıncılara içeriklerinin platformda yer alması için yılda milyonlarca dolar ödeme yapıyor.





Bu hizmetin Birleşik Krallık'a ulaşıp ulaşmayacağı henüz belirsiz çünkü sosyal medya platformu, ekim başında Londra bürosuna haber küratörlüğü pozisyonu için başvuru almayı durdurdu.