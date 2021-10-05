Samanyolu Haber /Teknoloji / Sosyal medyadaki çökme Zuckerberg'e bakın ne kadar kaybettirdi /05 Ekim 2021 00:45

Sosyal medyadaki çökme Zuckerberg'e bakın ne kadar kaybettirdi

WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişimde dünya genelinde yaşanan sıkıntının Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e 3 saatte 6,7 milyar dolar kaybettirdiği belirtildi.

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Sosyal medya platformları WhatsApp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde 5 saati aşkın süredir erişim sorunu yaşanıyor. Sorun, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e 3 saatte 6,7 milyar dolar kaybettirdi.

18.44'ten bu yana Facebook, WhatsApp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesini kullandı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.Yaşanan erişim sorunu Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in kişisel servetine de hemen olumsuz yansıdı. Kesinti Zuckerberg'in servetini yaklaşık 3 saatte 6,7 milyar dolar eritti. Zuckerberg, Forbes Real-Time verilerine göre, dünyanın en zenginleri listesinde altıncı sıraya düştü.

Facebook başkanı, serveti 117.8 milyar dolar olan Oracle yazılım geliştiricisinin kurucu ortağı Larry Ellison'a en zengin insanlar listesinde beşinci sırayı kaybetti.
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