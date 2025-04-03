Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medyadan boykot çağrısı yapan çok sayıda kişiye gözaltı /03 Nisan 2025 09:24

Sosyal medyadan boykot çağrısı yapan çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul'da, sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapan 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, yaptığı değerlendirmede, "Siyasi talimatlarla hareket eden savcılara karşı hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Kimsenin yüreğine korku düşmeyeceğinden emin olunmasını istiyoruz" dedi.

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri, boykot çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrılar kapsamında, 2 Nisan'da tüketim boykotu yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu boykot çağrılarına "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 16 kişi gözaltına alındı ve bu kişilerin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla ifadeleri alınacak.

Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, sürece ilişkin, "Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında soruşturma açılan ve gözaltına alınan yurttaşlarımızın hukuki sürecini yakından takip ediyoruz. Siyasi talimatlarla hareket eden savcılara karşı hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Kimsenin yüreğine korku düşmeyeceğinden emin olunmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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