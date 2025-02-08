Sosyal medyadan Erdoğan’a hakaret eden kadın tutuklandı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medyadan hakaret ettiği öne sürülen Zuhal M. adlı kadın, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.









Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı





“Senin yatacak yerin yok, yargılanman lazım”

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu X’te paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen Zuhal M. isimli kişiyi tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda İzmir’de yaşayan Zuhal M., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Adliyeye çıkarılan Zuhal M., savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemenin, “Cumhurbaşkanına Hakaret” ve “Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret” suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verdiği Zuhal M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.İzmir’de bir sokak röportajına konuşan Zuhal M., Erdoğan için “Senin yatacak yerin yok, senin yargılanman lazım. Senin Türk’ü sevmediğini biz biliyoruz zaten. Kasımpaşa çocuğuymuş,…” dediği belirtildi. Zuhal M., konuşmasının devamında, “Kendini padişah sanıyor bu …, sen kimsin?” ifadelerini kullandıktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli için de “Saray kuklası” demişti.